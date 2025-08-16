La Supercopa de Alemania también tuvo presente a Claudio Pizarro, quien apareció en la antesala del partido entre Bayern y Stuttgart en el estadio Mercedes-Benz Arena, a nombre del gigante bávaro.

El Bombardero de los Andes apareció en la previa del encuentro portando el trofeo de la Bundesliga. Lo hizo en representación del Bayern Múnich, campeón de la máxima caterogía del fútbol alemán.

Pizarro, exgoleador histórico y actual embajador del Bayern, también estuvo presente hace un mese en el Mundial de Clubes.