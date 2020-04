Reconocido mundialmente como uno de los mejores delanteros extranjeros que ha visto el fútbol alemán, Claudio Pizarro se pronunció finalmente este domingo sobre la posibilidad de convertirse en embajador del Bayern Munich una vez que se retire del fútbol profesional.

Sobre ello, el popular ‘Bombardero de los Andes’ fue tajante al decir y explicar que nunca aceptó el puesto que le ofreció su exequipo. Hubieron conversaciones, sí, pero Pizarro ha reconocido durante un ‘streaming’ en Instagram que todavía no ha dado su respuesta definitiva al Bayern.

“Eso del Bayern no está decidido. Para mí es un halago, sería algo muy especial, pero allá de eso, no hubo nada. Ya con el tiempo, siempre que estoy en Múnich voy a visitar al club, pero no hay nada concreto", explicó el delantero peruano, hoy en el Werder Bremen, en una entrevista con el periodista Eddie Fleischman.

En esta misma línea, Pizarro agregó al respecto que conoce un poco de lo que sería su labor como embajador, sin dejar entrever si aceptaría o no la oferta más adelante: "No ha habido ninguna respuesta de mí parte. Me dieron una idea y me explicaron un poco cómo es. Es más relaciones públicas que otras cosa”, sentenció.

A sus 41 años, Claudio Pizarro se encuentra atravesando el final de su carrera luego de anunciar meses atrás que se retiraría de fútbol al término de la presente temporada. Si bien es cierto que con todo lo del coronavirus se desconoce si su decisión sigue en pie, el peruano es consciente que cada vez falta menos para concluir ciclo como profesional.

