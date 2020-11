Claudio Pizarro, ex capitán de la selección peruana, conversó con el departamento de prensa de la Bundesliga sobre sus percepciones en torno al certamen alemán, el Bayern Múnich y la selección peruana. Asimismo, el ‘Bombardero de los Andes’ se refirió al talento peruano que podría ingresar al fútbol europeo.

En primera instancia, el ex capitán de la ‘Blanquirroja’ afirmó lo siguiente sobre la selección que dirige Ricardo Gareca: “Sí, eso creo. Es duro, muy duro. Creo que en este momento están en un período de transición en la selección nacional. Esta es una nueva etapa, ha habido algunos experimentos con el equipo durante la clasificación. Asique va a ser complicado. Pero ya veremos. La calificación en América del Sur es otra cosa. Será complicado, pero siempre tengo la esperanza y la confianza de que podrán lograrlo”.

Claudio Pizarro se refirió a las chances de la selección peruana rumbo a Qatar 2022. (Foto: GEC)

Por otro lado, dijo lo siguiente sobre el talento peruano: “Por el momento, estoy un poco alejado. Obviamente, con la situación del COVID19 y mi trabajo actual, no he podido ver mucho fútbol, pero es algo que quiero hacer: conocer a los chicos, ver qué posibilidades hay. Asique en este momento me siento un poco lejos de todo, pero lo he dicho mucho: mientras jugaba en Perú, estuve con la selección nacional y vi jugadores con un talento increíble. Quizás ni siquiera los ven allí, y la forma en que nos incorporan al juego no es lo suficientemente buena, o quizás no han tenido el estado de ánimo adecuado para desarrollarse lo suficiente como futbolistas. Pero creo que sí, hay jugadores importantes, pero hay que aprender a sacarlos adelante para que puedan desarrollarse y jugar el mejor fútbol del mundo, que es el fútbol en Europa”.

En cuanto a sus planes a futuro, el ex Bayern Múnich expresó: “Siempre quiero estar cerca del fútbol, de eso estoy seguro. Una de las cosas que siempre quise hacer, con este papel de embajador del Bayern de Múnich, y de alguna manera tengo un poco más de tiempo para mí en este momento, era analizar un poco más el ambiente fuera del campo. Pero en un sentido futbolístico. Es algo nuevo para mí, pero he comenzado a involucrarme en ello. Asique aún no estoy 100% seguro de qué es exactamente lo que quiero hacer, pero en los próximos años o meses tendré una idea más clara de qué es exactamente lo que quiero hacer. Pero lo que sí tengo claro es que siempre quiero estar involucrado en el fútbol”.

Por último, habló sobre su ex club, el Bayern Múnich: “El Bayern siempre ha tenido la convicción de que puede ganar trofeos todos los años. Creo que es algo fundamental para ellos. Y, obviamente, cuando un club y un grupo de jugadores están tan acostumbrados a ganar, las cosas se vuelven mucho más fáciles. Perder es inaceptable y aprendes a luchar hasta el final para adaptarte a diferentes situaciones. Y creo que esos pequeños detalles les ayudan a seguir llegando a las finales,son los decisivos. Creo que la mayoría de los jugadores del Bayern tienen la experiencia para analizar ese tipo de detalles y afrontar cualquier situación o rival al que se enfrenten, por difícil que haya sido”.

