Claudio Suárez, el recordado exfutbolista mexicano, hizo pública su preocupación por la situación de México y cómo se ha manejado la situación del coronavirus en su país.

El dos veces mundialista con México, desde su casa en Los Ángeles, una de las zonas con más contagios en Estados Unidos, expresó que siente preocupación por la actuación de las autoridades ante el coronavirus.

“La verdad sí me preocupa mucho lo de México. Vemos las noticias y no se está poniendo toda la atención necesaria a este problema. Acá en Estados Unidos, viendo cómo se puso el tema en Italia, España o cuando inició en China, aquí cerraron las fronteras con Canadá, con México”, indicó.

Además, añadió que se impidieron vuelos de Europa y se evitó reuniones de más de 10 personas para evitar la propagación del virus y conminó a sus compatriotas a seguir estos pasos. “En México vemos que alguna gente está consciente y alguna no. Ojalá que la gente participe. Si seguimos las indicaciones de la salud yo creo que se puede solucionar más pronto esta situación”, expresó.

El exjugador de fútbol indicó no va a trabajar desde hace dos semanas y las clases en su academia de fútbol se encuentran suspendidas.

“He estado analizando a los equipos, los de la MLS y de otros países, me pongo a leer, convivir mucho con la familia. Hago un poco de ejercicio, vemos películas, le hablo a los amigos, a la familia. Viendo lo positivo nos ha acercado mucho a la familia, a valorar lo que tenemos, es un tema de reflexión, en eso creo que me ha ayudado toda esta situación", contó Suárez sobre las actividades que realiza durante el aislamiento social obligatorio.

Cruz Azul vs. América en Liga MX. (Foto: AFP)

El Comercio responde a preguntas sobre coronavirus

¿Cómo se contagia el coronavirus?

La covid-19 se contagia por el contacto de una persona sana con otra que esté infectada. Esta enfermedad se propaga de persona a persona mediante las gotículas procedentes de la nariz o boca cuando el que se encuentra enfermo tose o exhala.

En muchos casos, estas gotículas caen sobre objetos o superficies, que después tocan otros individuos y se llevan a la nariz, ojos o boca cuando pasan sus manos por la cara.

¿Cómo prevenir la propagación del coronavirus?

Para reducir la probabilidad de contagio existen varias maneras. Las principales son:

· Lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos y usar alcohol o gel desinfectante.

· Mantenerse a una distancia mínima de 1 metro de cualquier persona.

· Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, debido a que las manos al palpar muchos objetos y superficies pueden recoger el virus.

· Mantener una buena higiene respiratoria: si tose o estornuda deberá cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel, que deberá desecharse de inmediato.

· Permanecer en casa si no se encuentra bien. En caso tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica y siga las instrucciones que le de personal de salud.

