Por Redacción EC

The Coca-Cola Company anunció el lanzamiento de “Uncanned Emotions”, su segundo film global de marca para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Después de la energía de “Bubbling Up”, esta nueva pieza sigue apostándole a contar historias desde la emoción, profundizando en la pasión única que viven los hinchas del fútbol. Como socio de la FIFA® desde hace casi 50 años, Coca-Cola reafirma su lugar como uno de los aliados históricos de la Copa Mundial de la FIFA™.

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