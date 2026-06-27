El atacante de Países Bajos, Cody Gakpo, vive días de profundo dolor tras conocerse la pérdida de su segundo hijo, quien falleció en el vientre de su esposa. La noticia ha conmocionado tanto al entorno del jugador como al mundo del fútbol en general.

En medio de esta difícil situación personal, Gakpo ha decidido mantenerse junto a su selección, reflejando entereza y profesionalismo. Su decisión ha sido acompañada por el respaldo total de sus compañeros, quienes han mostrado su apoyo en todo momento.

El entorno del futbolista ha sido clave para ayudarlo a sobrellevar este momento, con muestras de solidaridad tanto dentro como fuera del campo. Diversas figuras del deporte han enviado mensajes de aliento, destacando la fortaleza del delantero.

Mientras atraviesa este proceso de duelo, se ha solicitado respeto por la privacidad del jugador y su familia. Gakpo continúa enfocado en su equipo, pero con el acompañamiento necesario para enfrentar una pérdida tan significativa en su vida personal.