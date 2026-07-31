Cole Palmer volvió a ser noticia, pero esta vez fuera de las canchas. El jugador del Chelsea admitió que se quedó dormido mientras veía el partido entre Inglaterra y México por los octavos de final del Mundial 2026. El propio futbolista confesó que, pese a su intención de seguir el encuentro, no logró mantenerse despierto durante todo el compromiso.

“En la noche me puse a ver la Copa del Mundo? Sí; vi México contra Inglaterra pero me quedé dormido en el medio tiempo”, reconoció el inglés.

Cole Palmer was all of us during England's win over Mexico 😅 pic.twitter.com/KOBd4M2wVe — BBC Sport (@BBCSport) July 31, 2026

El contexto: fuera del Mundial y siguiendo a Inglaterra desde casa

La declaración de Palmer toma mayor relevancia considerando que no fue convocado por Inglaterra para disputar la Copa del Mundo. El mediocampista, que venía de una temporada irregular con el Chelsea, quedó fuera de la lista final, decisión que generó debate en su país.

A pesar de ello, el jugador aseguró que siguió los partidos cuando pudo, aunque también priorizó su descanso durante el receso. En ese contexto, el duelo ante México —disputado en un horario complicado por la diferencia de husos— terminó jugándole en contra.

Entre frustración y naturalidad: así vivió Palmer el Mundial

Lejos de mostrarse incómodo, Palmer tomó la situación con naturalidad. El inglés reconoció que intentó ver el encuentro, pero el cansancio le ganó y terminó perdiéndose parte de un partido clave para su selección.

Su confesión también refleja el momento personal que atraviesa: tras quedarse fuera del Mundial, el jugador ha optado por enfocarse en recuperarse físicamente y llegar en óptimas condiciones a la nueva temporada con Chelsea, dejando atrás la frustración por no estar en la cita más importante del fútbol.