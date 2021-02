A dos días de salvarse del descenso del Campeonato Nacional de Chile, Colo Colo comenzó con la purga de su plantel y así lo confirmó el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa. Sin lugar a dudas la salida más comentada fue la del goleador histórico Esteban Paredes y a través de sus redes sociales el ‘Cacique’ se despidió del delantero.

A través de un emotivo video publicado en Youtube, Colo Colo agradeció a Esteban Paredes por la trayectoria y goles que aportó al club. “Tu huella quedará por siempre en la gran historia de Colo-Colo. Gracias a la vida por permitirnos disfrutar de tus goles y tu fútbol, no hay más que palabras de agradecimiento. Hasta siempre, Capitán. El último ídolo”, fue el mensaje que dejó el cuadro albo en las redes sociales.

La lista de futbolistas que acompañan a Esteban Paredes está confirmada por Julio Barroso, Matías Fernández y Jorge Valdivia, entre otros.

Rechazó propuesta

Tras conocerse la salida de Esteban Paredes de Colo Colo, TNT Sports reveló que el ‘Cacique’ le habría ofrecido al delantero ejercer un cargo como director o embajador deportivo. Sin embargo, el atacante la rechazó, pues su intención era seguir jugando durante este año.

“Le ofrecieron ser director o embajador deportivo, al igual que a Matías Fernández no obstante Paredes sintió que no es el papel que quería. No quería estar dándose vueltas por las filiales o aparecer en promociones”, señaló.

El mismo medio aseguró que Aníbal Mosa indicó que Paredes es de “edad avanzada” y dicho término habría generado la negativa del delantero de continuar en Colo Colo.

