Colo Colo vs. Barnechea EN VIVO ONLINE vía CDF: juegan por los octavos de final de la Copa Chile

Colo Colo vs. Barnechea EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego de vuelta de octavos de final de la Copa Chile, este domingo 21 de julio, desde las 11:00 a.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de CDF. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Colo Colo y Barnechea se verán las caras para definir al equipo clasificado a cuartos de final del certamen chileno. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Nacional de Santiago de Chile.

Colo Colo vs. Barnechea: horarios del partido

México - 11:00 a.m.

Ecuador - 11:00 a.m.

Perú - 11:00 a.m.

Colombia - 11:00 a.m..

Venezuela: 12:00 p.m.

Bolivia - 12:00 p.m.

Chile - 12:00 p.m.

Paraguay - 12:00 p.m.

Argentina - 1:00 p.m.

Uruguay - 1:00 p.m.

España - 6:00 p.m.



Una brillante actuación de Gabriel Costa, en la que se lució con tres goles fue clave para la victoria por 3-0 de Colo Colo en el encuentro de ida. Con ello, el 'Cacique' tiene pie y medio en la siguiente instancia de la competencia.

"La gran oportunidad de mejora es mantener el nivel de juego como lo hicimos durante los primeros 20 minutos. El domingo vamos a salir igual, con la misma actitud", anticipó Mario Salas, entrenador de Colo Colo, tras el primer triunfo de su equipo.

Colo Colo vs. Barnechea: chocan por el pase a cuartos de final de la Copa Chile. (Foto: Colo Colo)

De acuerdo al portal chileno RedGol, Colo Colo presentaría una modificación respecto a la alineación del partido anterior. Julio Barroso tomaría el lugar de Juan Manuel Insaurralde, quien salió lesionado en el juego de ida.

Colo Colo tendrá su última prueba antes de reiniciar su participación en la liga chilena, que ha tenido un receso de varias semanas debido a la Copa América. El elenco albo chocará con Everton el domingo 28 de julio.

Barnechea, equipo de la Primera B, equivalente a la Segunda División chilena, buscará conseguir una hazaña. Los 'Huaicocheros' están obligados a ganar mínimo por una diferencia de tres goles para tentar su clasificación.

"Dentro de lo que nosotros vimos de Colo Colo sabíamos que tenían mucha gente en ofensiva, que llegaban con mucho volumen. Sin embargo, creo que el resultado del domingo fue más abultado de lo que esperábamos", indicó el jugador de Barnechea, Francisco Tapia.