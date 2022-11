Colo Colo vs Betis juegan un partido amistoso este sábado, desde las 16:00 horas de Chile (14:00 del Perú), en el Sausalito de Viña del Mar. Tras golear 5-0 al cuadro español en Concepción, el ‘Cacique’ sale en busca de una nueva victoria bajo las órdenes de Gustavo Quinteros en el encuentro que marcará su final de temporada. No obstante, los dirigidos por Manuel Pellegrini tienen sed de revancha luego de perder estrepitosamente el miércoles ante los chilenos. La transmisión en Chile estará a cargo de ESPN y Star Plus, mientras que Betis TV, Movistar LaLiga y LaLigaSportsTV pasarán el encuentro en España.

VIDEO RECOMENDADO Así se vivió el Colo Colo 5-0 Betis en Concepción. (Video: Colo Colo)