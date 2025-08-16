Ver Colo-Colo vs U. Católica EN VIVO: mira la transmisión del partido en el Estadio Monumental David Arellano por la fecha 20 de la Liga de Primera 2025 (Campeonato Nacional de Chile). ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, sábado 16 de agosto de 2025, desde las 15:00 horas de Chile (2:00 PM hora peruana). ¿Dónde ver? TNT Sports Premium es el canal que transmite si estás en Chile. También se puede seguir online vía streaming por TNT Sports en MAX.
Alineaciones Colo Colo vs U Católica
- Colo-Colo: Fernando de Paul; Mauricio Isla, Emiliano Amor, Sebastián Vegas, Érick Wiemberg; Arturo Vidal, Vicente Pizarro, Felipe Méndez; Claudio Aquino; Javier Correa y Lucas Cepeda.
- U. Católica: Vicente Bernedo; Tomás Asta-Buruaga, Daniel González, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Jhohan Valencia, Gary Medel, Cristián Cuevas; Diego Corral, Fernando Zampedri y Clemente Montes.
