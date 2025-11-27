Ver Colo Colo vs. Cobresal EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio El Cobre por la jornada 29 del Campeonato Nacional de Chile. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, viernes 28 de noviembre de 2025, a la 4:30 de la tarde (hora peruana), que son las 6:30 PM de Argentina y Chile, las 3:30 PM de México y las 11:30 PM de España. ¿Dónde ver? TNT Sports y Max transmiten el duelo en todo el terreno chileno. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

