Ver Colo Colo vs. Deportes Iquique EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el estadio Monumental David Arellano por una nueva jornada del Campeonato Nacional de Chile. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, viernes 26 de septiembre de 2025, a la 5:00 de la tarde (hora peruana), que son las 7:00 PM de Argentina y Chile, las 4:00 PM de México y las 12:00 AM de España. ¿Dónde ver? TNT Sports y Max transmiten el duelo en todo el terreno chileno. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

