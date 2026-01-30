Ver Colo Colo vs Deportes Limache EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Elías Figueroa Brander por la fecha 1 del Campeonato Nacional 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 31 de enero de 2026, a las 10:00 de la mañana (hora peruana), que son las 12:00 PM de Argentina y Chile, las 9:00 AM de México y las 4:00 PM de España. ¿Dónde ver? HBO Max y TNT Sports transmiten el partido para Chile. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

