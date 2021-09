Colo Colo y Everton se verán las caras este sábado 4 de setiembre en el Estadio Fiscal de Talca por la final de la Copa de Chile. El ‘cacique’ buscará el bicampeonato de la mano de Gustavo Quintero, mientras que los ‘auriazules’ intentarán lograr su segunda Copa. Mira aquí todos los detalles del partido.

Colo Colo llega de eliminar a la Unión Español en semifinales. El ‘cacique’ ganó el partido de ida 4-0, dejando la llave casi cerrada. En el partido de vuelta, los dirigidos por Quintero ganaron nuevamente, esta vez fue por 3-2, confirmando su pase a la gran final de la Copa de Chile.

Por otro lado, Everton ha sido la gran sorpresa del torneo, dejaron en el camino a Coquimbo Unido en semifinales, la llave se resolvió en el partido de ida, ya que los ‘auriazules’ ganaron 2-1 de local y en el partido de vuelta el marcador no se movió.

Horarios del partido Colo Colo vs. Everton

Perú: 15:30

Colombia: 15:30

Ecuador: 15:30

Bolivia: 16:30

Paraguay: 16:30

Venezuela: 16:30

Chile: 16:30

Brasil: 17:30

Argentina: 17:30

Uruguay: 17:30

Canales para ver Colo Colo vs. Everton en vivo

La final de la Copa de Chile entre Colo Colo vs. Everton será transmitido por la señal de TNT Sports y Estadio TNT, también, podrás seguir el partido por la aplicación de Movistar Play, DirecTV GO y TNT GO.