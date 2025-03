Ver Colo Colo vs Everton EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Monumental David Arellano por la fecha 4 de la Liga de Primera 2025. ¿A qué hora juegan? El duelo se disputa hoy, domingo 9 de marzo de 2025, desde las 20:30 horas de Chile (6:30 PM hora peruana). ¿Dónde ver? El juego de puede seguir por TNT Sports Premium, canal que se puede ver online vía streaming por DirecTV GO y MAX. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

