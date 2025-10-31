Ver Colo Colo vs. Ñublense EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Bicentenario Municipal Nelson Oyarzún por la jornada 26 del Campeonato Nacional de Chile. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, lunes 27 de octubre de 2025, a la 4:00 de la tarde (hora peruana), que son las 6:00 PM de Argentina y Chile, las 3:00 PM de México y las 11:00 PM de España. ¿Dónde ver? TNT Sports y Max transmiten el duelo en todo el terreno chileno. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.