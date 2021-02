Jorge Valdivia, un jugador fundamental para Colo Colo en los últimos años que fue parte principal en 5 títulos del Cacique a lo largo de su carrera, le pone fin a su vínculo con el conjunto Albo y se ha despedido vía Instagram previo al duelo que protagonizarán ante O’Higgins esta tarde, donde se juega la vida para quedarse en Primera División y escapar del partido de promoción.

“No fue lo que imaginé, no fue lo que quería cuando volví. Pero me levantaré. Primero por mí necesito terminar en alto mi carrera y también por aquellos que incondicionalmente están a mi lado y nunca han dudado. Amigos, hinchas que aún confían”, arrancó el ‘Mago’ en su publicación realizada a través de Instagram.

“Hoy será́ un partido especial, distinto. Partido del que todos nosotros necesitamos mandarle todas las energías a los jugadores. Hoy no hay jugadores malos ni buenos hoy son todos iguales, después habrá tiempo para volver a criticar, hoy solo necesitamos enviarle las mejores de las vibras. El nervio en la cancha va ser más y peor que el nuestro en casa por eso tenemos que estar con los jugadores, porque están defendiendo la misma camiseta que uno quiere”, añadió el volante.

“Por eso solo que me queda desde esta tribuna desearles mucho éxito el día de hoy compañeros y amigos”, finalizó el jugador en su post.

Colo Colo enfrenta a O’Higgins en el estadio El Teniente de Rancagua desde las 18:00 horas de Chile y con transmisión de TNT Sports 2 y TNT Sports 2 HD. Además, sigue aquí el minuto a minuto en vivo y en directo a través de ELCOMERCIO.PE.

