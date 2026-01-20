Ver Colo Colo vs. Peñarol EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Centenario de Montevideo por una nueva fecha de la Serie Río de La Plata. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 21 de enero del 2026, a las 6:45 de la noche (hora peruana), que son las 8:45 PM de Argentina y Chile, las 5:45 PM de México y las 12:45 AM de España. ¿Dónde ver? Disney Plus Premium transmite de manera exclusiva para toda Argentina y el resto de Sudamérica (incluido Perú). No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.