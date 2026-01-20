Colo Colo vs. Peñarol EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver partido por la Serie Río de La Plata 2026 desde el Estadio Centenario.
Redacción EC
Redacción EC

Ver vs. EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Centenario de Montevideo por una nueva fecha de la . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 21 de enero del 2026, a las 6:45 de la noche (hora peruana), que son las 8:45 PM de Argentina y Chile, las 5:45 PM de México y las 12:45 AM de España. ¿Dónde ver? Disney Plus Premium transmite de manera exclusiva para toda Argentina y el resto de Sudamérica (incluido Perú). No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

