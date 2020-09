Colo Colo vs. Peñarol: ¿Cómo, dónde y a qué hora ver el duelo por la Copa Libertadores 2020? Colo Colo vs. Peñarol EN VIVO | ONLINE sigue el partido de la tercera jornada del grupo C de la Copa Libertadores 2020 en el Estadio Monumental David Arellano