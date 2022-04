Por la jornada 11 del Campeonato Nacional de Chile 2022 , las escuadras de Colo Colo vs. Universidad Católica se enfrentan EN VIVO ONLINE GRATIS en el Estadio San Carlos de Apoquindo. El clásico se disputará este domingo 24 de abril desde las 11:30 a.m. (hora local) y 12:30 m. (hora chilena) y contará con la transmisión de TNT Sports , Estadio TNT Sports y TNT Sports Go . Asimismo, en la web de El Comercio encontrarás todas las incidencias de principio a fin y en tiempo real.

El ‘Cacique’ llega a este compromiso en un dulce momento, ya que es líder en el torneo doméstico (junto a Unión Española) con 20 puntos producto de 6 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Además, también están en buena forma en la Copa Libertadores 2022 con dos alegrías seguidas: triunfo ante Fortaleza y Alianza Lima.

COLO COLO VS. U CATÓLICA FICHA DEL PARTIDO Cuándo juegan Domingo 24 de abril Estadio San Carlos de Apoquindo Quién transmite TNT Sports Árbitro José Cabero

En cuanto al plante, las dudas que existen en Colo Colo son las de Juan Martín Lucero y Gabriel Suazo. La única baja confirmada es la del peruano Gabriel Costa por suspensión.

Los ‘Cruzados’, por su parte, se ubican en el décimo lugar con 12 unidades tras registrar 4 triunfos y 6 derrotas. Estos números provocaron la salida de Cristián Paulucci de la dirección técnica y su lugar, este fin de semana, será tomado interinamente por Rodrigo Valenzuela.

COLO COLO VS. UNIVERSIDAD CATÓLICA: QUIÉN TRANSMITE

La transmisión del clásico estará a cargo de la señal internacional de TNT Sports. Asimismo, tienes las alternativas ONLINE de Estadio TNT Sports y TNT Sports Go.

TNT Sports 2

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD)

ZAPPING: 104 (HD)

TNT Sports HD

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

COLO COLO VS. U CATÓLICA: A QUÉ HORA JUEGAN

Perú, Colombia, Ecuador y México - 11:30 a.m.

Chile, Bolivia, Venezuela, Paraguay y Estados Unidos - 12:30 m.

Argentina, Uruguay y Brasil - 1:30 p.m.

España - 6:30 p.m.

COLO COLO VS. UNIVERSIDAD CATÓLICA: HISTORIAL

A nivel oficial, ambas escuadras han chocado en 206 ocasiones, dejando un saldo de 86 victorias para Colo Colo, 59 para Universidad Católica y 61 empates. A continuación, repasa sus últimos enfrentamientos.

Enero 2022 | U Católica 0-2 Colo Colo; Supercopa de Chile

Octubre 2021 | Colo Colo 2-1 U Católica; Campeonato Nacional

Julio 2021 | U Católica 0-0 Colo Colo; Campeonato Nacional

Marzo 2021 | U Católica 4-2 Colo Colo; Supercopa de Chile

Diciembre 2020 | U Católica 0-0 Colo Colo; Campeonato Nacional