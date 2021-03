El fútbol chileno se encuentra paralizado y se acerca la Supercopa de Chile entre Colo Colo y U Católica, que ha entrado en suspenso debido a la medida tomada por todos los jugadores de la Primera División a raíz del cupo directo de ascenso que se le quitó a la Segunda B (tercera división). De un lado afirman que no se presentarán, mientras que los directivos de la ANFP quieren que se juegue sí o sí.

Un no contundente desde Colo Colo

Brayan Cortés, uno de los referentes del conjunto Albo, ha dejado en claro que ninguno de los jugadores de la plantilla principal se va a presentar a la Supercopa de Chile ante U. Católica debido al paro de futbolistas.

“No nos parece justo. Tenemos compañeros que están pasando por esto y por lo mismo, no se va a jugar mientras no sea justa la situación. Luchan toda la temporada y mientras no haya una solución de más arriba, nosotros seguiremos con el paro”, afirmó Cortés en Talca con los medios de prensa.

Colo Colo se alista para la Supercopa y el Campeonato Nacional

Pese a que los jugadores no pretenden presentarse al partido ante Universidad Católica por la Supercopa, continúan con su preparación para este encuentro y también para el Campeonato Nacional 2021.

De acuerdo al programa Frecuencia Deportiva, Curció Unido será el rival de Colo Colo para este miércoles a las 10:30 horas de Santiago en lo que es su segundo amistoso de pre temporada. Lo más probable es que el encuentro se lleve a cabo en el Fiscal de Talca o en La Granja. Recordemos que Colo Colo viene de derrotar por 3-0 a Rangers en el que fue su primer partido de preparación.

Para la ANFP se juega sí o sí

La ANFP no se queda de brazos cruzados mientras escucha de un lado y de otro decir que ninguno de los dos planteles profesionales se piensa presentar al partido de Supercopa de Chile.

Desde la Federación no tienen pensado postergar el partido programado para el domingo 21 de marzo y de acuerdo al periodista de ESPN Chile, Benjamín Bonhomme, la ANFP maneja la posibilidad de que este duelo se lleve a cabo con jugadores Sub-23.

