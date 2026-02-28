Ver Colo Colo vs U. de Chile EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Monumental por la fecha 5 del Campeonato Nacional 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 1 de marzo de 2026, a las 4:00 de la tarde (hora peruana), que son las 6:00 PM de Argentina y Chile, las 3:00 PM de México y las 10:00 PM de España. ¿Dónde ver? HBO Max y TNT Sports transmiten el partido para Chile. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.