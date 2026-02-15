Ver Colo Colo vs Unión La Calera EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Monumental David Arellano por la fecha 3 del Campeonato Nacional 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 15 de febrero de 2026, a las 6:30 de la noche (hora peruana), que son las 8:30 PM de Argentina y Chile, las 5:30 AM de México y las 12:30 AM de España. ¿Dónde ver? HBO Max y TNT Sports transmiten el partido para Chile. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

