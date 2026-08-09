El arquero caboverdiano Vozinha no juega hoy contra Unión La Calera porque no fue incluido en la convocatoria por el director técnico Fernando Ortiz. Al tratarse de una decisión técnica, no está vinculada a ninguna lesión.

El cuerpo técnico de Colo-Colo optó por dejarlo fuera del partido debido a los siguientes motivos:

Puesta a punto física

El arquero venía de un periodo de vacaciones tras disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026 con su selección. Apenas se integró a las prácticas el martes 4 de agosto, completando solo unos días de entrenamiento.

Trabajo diferenciado

Durante las últimas prácticas de la semana (incluida la del viernes 7), el futbolista entrenó de manera separada del grupo principal junto al preparador de porteros Martín Gutiérrez para recuperar su ritmo.

Alternativas en el arco

Fernando Ortiz decidió respaldar el momento de Gabriel Maureira como el portero titular y citó al juvenil Eduardo Villanueva como la opción en el banquillo.

¿Cuándo debuta Vozinha en Colo Colo?

Se proyecta que Vozinha pueda integrarse a la lista de citados para el encuentro frente a O’Higgins el 16 de agosto o realizar su esperado debut oficial el día 26 del mismo mes ante Unión Española en la Copa Chile.