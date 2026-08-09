Por Redacción EC

El arquero caboverdiano Vozinha no juega hoy contra Unión La Calera porque no fue incluido en la convocatoria por el director técnico Fernando Ortiz. Al tratarse de una decisión técnica, no está vinculada a ninguna lesión.

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