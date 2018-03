La Universidad Católica, invicta y líder en solitario del torneo chileno, expondrá esta condición en su visita este sábado desde las 10:30 a.m (EN VIVO ONLINE por CDF Premiun) al Colo Colo, el partido que más interés acapara en la programación de la séptima jornada.

El torneo se reanuda tras una pausa de quince días obligada por los partidos amistosos entre selecciones.

Con seis victorias y 18 puntos, la Católica, que dirige el español Beñat San José, ha sido un equipo pragmático, que no luce pero suma incluso modificando sus formaciones partido a partido. El Colo Colo, de irregular campaña, es quinto con 10 puntos, a 8 del líder, por lo que un triunfo producirá una significativa reducción de la ventaja.

La Católica viene de superar por 3-1 a la Unión Española en la jornada anterior, en la que el Colo Colo sucumbió por 2-1 en su visita a la Universidad de Concepción.

Alineaciones probables:



Colo Colo: A. Orion; Ó. Opazo, M. Zaldivia, M. Insaurralde; G. Suazo; C. Baeza, C. Carmona, J. Valdés, J. Valdivia; E. Paredes, Octavio



Universidad Católica: M. Dituro; J. Fuenzalida, G. Lanaro, B. Ampuero y F. Cordero; C. Fuentes, L. Aued y D. Rojas; D. Buonanotte, D. Llanos, A. Vilches.