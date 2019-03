Colo Colo vs. Universidad Católica EN VIVO vía CDF: por la Liga chilena

El Colo Colo, líder del campeonato chileno, recibirá el domingo desde las 10:00 a.m. (EN VIVO ONLINE vía CDF Premiun) en la quinta jornada a la Universidad Católica, que llega al duelo con optimismo después de obtener su primer triunfo en la Copa Libertadores, este miércoles ante el Rosario Central (2-1).

Los 'albos' lideran la clasificación con diez puntos, uno más que sus cuatro perseguidores, entre los que se encuentra la UC, por lo que un triunfo a domicilio podría auparlos hasta el primer lugar.

El Colo Colo puede preparar con tiempo y tranquilidad el choque del domingo ya que, por ahora, solamente están enfocados en el torneo local a la espera de su debut en la primera ronda de la Copa Sudamericana, programada para el 2 de abril frente a la Universidad Católica de Ecuador.

Horarios en el mundo

Perú: 10:00 am.

Ecuador: 10:00 am.

Colombia: 10:00 am.

Argentina: 12:00 pm.

Chile: 12:00 pm.

Paraguay: 12:00 pm.

Uruguay: 12:00 pm.

Brasil: 1:00 pm.

México: 9:00 am.

Bolivia: 11:00 am.

Venezuela: 11:00 am.

España: 4:00 pm.

Reino Unido: 3:00 pm.

La UC, en cambio, tiene varios frentes abiertos y este miércoles logró un importante triunfo en la segunda jornada del grupo H de la Copa Libertadores.

Un gol de penal del argentino Luciano Aued le dio el triunfo al conjunto chileno ante el Rosario Central, tres puntos que ayudan a cicatrizar la herida que dejó la goleada que le endosó el Libertad paraguayo (4-1) en el debut.

(Foto: Twitter Colo Colo)

Ahora la UC espera cerrar la semana con un buen resultado en la cancha del líder y el técnico argentino Gustavo Quinteros no tendrá que hacer rotaciones porque la fecha FIFA dará un par de semanas de descanso en todas las competiciones.

Alineaciones probables

Colo Colo: Cortés; Campos, Barroso, Insaurralde, Opazo; Pavez, Suazo, Alarcón; Mouche, Costa y Vilches.



Universidad Católica: Dituro; Rebolledo, Kuscevic, Huerta, Cornejo; Fuentes, Aued, Fuenzalida; Pinares, Puch y Sáez.