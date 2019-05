Colo Colo vs. U. de Chile EN VIVO EN DIRECTO vía CDF Premium: sigue el  clásico de Chile por la fecha 13

Colo Colo vs. Universidad de Chile EN VIVO EN DIRECTO vía CDF HD y CDF Premium: este sábado se jugará el clásico chileno (13:00 hora local / 11:00 a.m. hora de Perú), por la fecha 13 del Campeonato Nacional. El partido se jugará en el Estadio Nacional de Chile.

Universidad de Chile y Colo Colo protagonizarán la edición 185 del superclásico del fútbol chileno en Ñuñoa y el encuentro más atractivo de la presente jornada. Vale decir que será el cotejo más desigual de los últimos años, con 16 puntos de distancia entre ambos y la 'U' hundida en el pozo de la clasificación.

U. de Chile vs. Colo Colo: horarios del partido

México - 11:00 a.m.

Ecuador - 11:00 a.m.

Perú - 11:00 a.m.

Colombia - 11:00 a.m.

Bolivia - 12:00 p.m.

Chile - 12:00 p.m.

Paraguay - 12:00 p.m.

Argentina - 1:00 p.m.

Uruguay - 1:00 p.m.

España - 6:00 p.m.

Después de doce jornadas de campeonato, los dos equipos se encuentran en los extremos. Colo Colo pelea por no perder de vista al líder, la Universidad Católica, y la Universidad de Chile batalla para ahuyentar los fantasmas del descenso a Segunda División.



El técnico uruguayo Alfredo Arias tomó las riendas de la Universidad de Chile con la misión de levantar al equipo tras un pésimo arranque de año, pero no lo ha logrado.



El balance del 'Charrúa' es de cuatro empates y cuatro derrotas, y la prensa chilena especula con una posible renuncia del entrenador si la Universidad de Chile cae de nuevo el sábado ante su máximo rival.



Una de las novedades que prepara el técnico de cara al superclásico es la entrada en el once del ariete Ángelo Henríquez, que lleva varios partidos sin jugar.



Johnny Herrera, arquero y referente de la 'U', tiene todos los números para seguir en el banquillo después de que la semana pasada Arias decidiera retirarle la titularidad con la intención de dar un golpe de efecto en el plantel.



El reciente vienes se disputaron tres partidos, entre los que destacó el del líder, la Universidad de Chile, que goleó 5-1 al Antofagasta y alargó a siete puntos la ventaja sobre Colo Colo.

Con información de EFE

Universidad de Chile vs. Colo Colo: probables alineaciones

Universidad de Chile: Fernando de Paul; Matías Rodríguez, Lucas Aveldaño, Rodrigo Echeverría, Jean Beausejour; Rafael Caroca, Gonzalo Espinoza, Nicolás Oroz; Sebastián Ubilla, Leandro Benegas y Angelo Henríquez.

Colo Colo: Brayan Cortés; Óscar Opazo, Matías Zaldivia, Juan Manuel Insaurralde, Cristian Gutiérrez; Esteban Pavez, Gabriel Suazo, Jorge Valdivia; Gabriel Costa, Esteban Paredes y Pablo Mouche.