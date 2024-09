Después de alcanzar el subcampeonato en la Copa América, Colombia regresará al ruedo en las fechas 7 y 8 de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Su primer rival será la Selección Peruana, a la que visitará en el Estadio Nacional el próximo 6 de septiembre. Con miras a este encuentro, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo inició este lunes su preparación en su concentración en Barranquilla.

Los primeros jugadores que llegaron del exterior fueron Camilo Vargas (Atlas, México), Carlos Cuesta (Genk, Bélgica), Yerson Mosquera (Wolverhampton, Inglaterra), Jhon Jader Durán (Aston Villa, Inglaterra), y Juan Camilo Hernández (Columbus Crew). También destacó la presencia de James Rodríguez, quien acaba de firmar con el Rayo Vallecano de España.

De todos los convocados, James Rodríguez es el único que llega sin haber tenido minutos desde la final contra Argentina. El experimentado mediocampista llegó a un acuerdo con São Paulo para rescindir su contrato y estuvo en busca de un nuevo equipo hasta que finalmente fichó por el Rayo Vallecano.

Por otro lado, hay varios convocados colombianos que están atravesando un gran momento a nivel de clubes, destacándose especialmente Luis Díaz. El extremo viene de marcar dos goles y ser figura en la victoria 3-0 del Liverpool sobre el Manchester United. Además, ha sumado un tanto más y una asistencia en las primeras tres fechas de la Premier League.

¿La primera baja de Colombia?

Jéfferson Lerma no pudo estar presente en el último encuentro de su club, el Crystal Palace, contra el Chelsea. Su entrenador, Oliver Glasner, fue consultado sobre la ausencia de Lerma y explicó lo siguiente: “Lerma tuvo un problema en su pie después del día de descanso. Regresó y le dolía tanto que no podía ponerse los tacos, por lo que no pudo jugar. No sabemos de dónde provino la molestia, pero tenía mucho dolor”.

Desde la Federación Colombiana de Fútbol aún no se han pronunciado sobre una posible desvinculación de Lerma, pero han decidido convocar al volante Juan Camilo Portilla del Club Atlético Talleres de Argentina como medida preventiva, en caso de que Lerma no pueda jugar contra Perú y/o Argentina.

¿Qué países se encuentran en zona de clasificación directa al próximo Mundial?