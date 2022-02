Con Luis Díaz, JuanFer Quintero y James: así le fue a los colombianos en el extranjero

Durante esta jornada deportiva te mostramos cómo le fueron en el exterior a los jugadores que defienden la Selección Colombia . Luis Díaz deslumbra su juego en el Liverpool de Inglaterra, JuanFer Quintero anotó su primer gol en su vuelta a River Plate y James Rodríguez ya piensa en su próximo destino futbolístico.

Es importante señalar que actualmente, la Selección Colombia no pasa por un buen momento en las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 . Como es de conocimiento, sus dos últimos encuentros lo perdieron ante Perú y Argentina .

De esta manera, actualmente peligran su próxima clasificación al Mundial de Qatar 2022 tras no sumar de a tres puntos en la tabla de posiciones .

LUIS DÍAZ EN LIVERPOOL

Luis Díaz llegó a Liverpool hace algunas semanas y ya brilla con luz propia. Lleva tan solo dos partidos como titular en el esquema de Jurguen Klopp. En el último encuentro ante Norwich por Premier League , el volante nacido en la ciudad en Barrancas convirtió el tercer tanto del partido para ser completamente ovacionado por los hinchas ‘The Reds’.

No obstante, las portadas locales se rindieron por el juego mostrado en tan poco tiempo. Eso sí, su presencia en Champions League será fundamental para aspirar llegar a conseguir la ‘Orejona’.

Liverpool derrotó a Norwich con gol de Luis Díaz. Foto: AFP.

JUANFER QUINTERO EN RIVER PLATE

E hijo pródigo de River Plate regresó por la puerta grande y ya quiere aspirar por otro título internacional. El jugador colombiano que fue figura en la última Copa Libertadores obtenida bajo la dirección de Marcelo Gallardo, convirtió un gol ante Newell’s por la jornada 3 de la Liga Profesional Argentina.

Hizo su ingreso durante los primeros minutos del segundo tiempo y supo mover los hilos para conseguir tres puntos que lo acercan a la primera posición de la tabla.

River Plate ganó 2-0 a Newell's y se ubica segundo en Zona A de la Copa de la Liga Profesional. Foto: EFE

JAMES RODRÍGUEZ EN AL-RAYYAN

James Rodríguez no pasa por un buen momento en el Al-Rayyan luego de que se quedase sin técnico. El jugador colombiano tampoco la pasa bien tras la críticas por su rendimiento mostrado en las Eliminatorias rumbo a Qatar. Sin embargo, en las últimas horas salió a pedir disculpas públicas por su accionar tras la derrota contra Perú en Barranquilla.

“Yo estaba caliente, en un momento que no pensábamos que íbamos a estar, con lo que se dio. Quizás reaccioné como no se debía, pero al final fue lo que fue y lo que salió. Son cosas que pasan dentro del campo de fútbol, no es solo a mí. Pero a ver, si herí a alguien, si lastimé a alguien, le pido disculpas, porque son cosas dentro del campo”, indicó el ‘10′ de la Selección Colombia.

Sobre su momento en Al-Rayyan, de Catar, James dijo que “por lo menos estoy jugando. Al equipo en la Liga no se nos ha dado los resultados, pero en Copa vamos bien, la idea es poder ganarla. Por lo menos estoy jugando, estoy haciendo las cosas bien, ya llevo muchos partidos jugados, estoy contento por eso, porque hace mucho tiempo no jugaba tantos partidos en línea. Estoy haciendo goles, asistencias, y para eso vine acá, para poder jugar y coger ritmo, y ver qué pasa después también”.

Por otro lado, confesó sus deseos de cambiar de destino en un futuro próximo y sorprendió con sus declaraciones, que lo alejarían de la Liga de Catar. “Hasta cuándo en Catar. No sé, uno no sabe lo que va a pasar. Aunque sí me gustaría irme ya para otro lado”, comentó.

“Estoy compitiendo y haciendo las cosas bien personalmente, haciendo goles y pases; en la parte grupal, como que no nos hemos entendido mucho, pero al final es todo nuevo, ojalá terminemos de la mejor manera; tengo salud, que es importante, y en la parte física estoy perfecto”, sentenció.

James Rodríguez en Al Rayyan (Foto: Qatar Stars League)

OTROS COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR - ALFREDO MORELOS

Si bien no ha sido tomado en cuenta por Reinaldo Rueda para formar parte del plantel de la Selección Colombia, Alfredo Morelos está demostrando el gran delantero que es en Rangers.

Durante el partido disputado ante Borussia Dortmund por Europa League, el atacante colombiano convirtió dos goles para la goleada 4-1 final. El buen momento que está atravesando Morelos tendría como significado que otros clubes se interesen por sus servicios.

El atacante tiene contrato hasta junio de 2023 y la nueva oferta del equipo escocés sería hasta 2026 con una mejora económica.

“Rangers quiere extender el contrato de Alfredo Morelos hasta 2026″, Ekrem Kornur, mientras que Glasgow Times aseguró que “Alfredo Morelos deberá firmar o ser vendido ya que el futuro de los Rangers vuelve a ser discutido. Entre ahora y el final de la campaña, Giovanni van Bronckhorst necesita que Morelos hable con la directiva”.

Alfredo Morelos anotó en el 4-2 de Rangers vs. Borussia Dortmund. (Foto: EFE)

Conforme a los criterios de Saber más