Colombia se retiraría de la organización de la Copa América 2020 y tampoco la jugaría

La próxima edición de la Copa América, la que se jugará en 2020 y que dará paso a la reestructuración del torneo -que desde ahí se disputará cada cuatro años- podría tener una baja sensible si es que se cumplen las amenazas de Iván Duque, presidente del Colombia, de desistir a ser sede del torneo y retirar a su selección de la competencia.

► Perú vs. Bolivia: esta sería la oncena de la Blanquirroja para el duelo de Copa América | FOTOS

► Copa América: Jack Greenwell, el inglés que ganó todo con Perú

Esta información se publicó este martes en el portal Doble Amarilla de Argentina y lleva la firma del periodista Fernando Czyz, quien aseguró que el mandatario de Colombia se habría comunicado con Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, tras la nueva postergación de cómo será la organización de la Copa América 2020.

Conmebol aún no ha anunciado de manera oficial cómo se jugará el torneo continental en el año venidero y hay rumores de que la fase final sería íntegramente en Argentina y no en Colombia, país que asegura ya le tocaría organizar nuevamente el certamen (por el sistema de rotación) y que no estaría de acuerdo que las semifinales y el partido decisivo se jueguen en tierras platenses. Y ahora se está jugando el partido en otros terrenos, incluso en el político.

Por un lado, Iván Duque y Mauricio Macri, presidentes de Colombia y Argentina, respectivamente, tocaron el tema en reunión celebrada en la Casa Rosada de Buenos Aires. Ahí, el ex dirigente de Boca Juniors habría dado el visto bueno para que las etapas decisivas se jueguen en el país del café. Sin embargo en Conmebol no hay humo blanco y han postergado el anuncio oficial, pero asegurando que este sería antes de que acabe el actual certamen que se disputa en Brasil.

Según Fernando Czyz, la AFA habría logrado convencer a Alejandro Domínguez de darle unos días más para seguir negociando con Colombia, hecho que habría enfurecido a Duque que, a través de Ramón Jesurín, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, envío un mensaje a Conmebol. "Si no hay definición rápida, vamos a retirar la candidatura y probablemente tampoco presentemos a la selección", habría sido el mensaje a Alejandro Domínguez.

Esta semana será clave para definir el futuro de la Copa América 2020. ¿Será que la presión política ayuda a que las etapas finales se jueguen en Colombia o finalmente Conmebol se decidirá por Argentina?