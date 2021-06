Fútbol en vivo | Argentina se enfrenta a Colombia este martes 08 de junio por la fecha 8 de las Eliminatorias Qatar 2022 y Lionel Scaloni habló en la previa del partido. La Albiceleste ya se encuentra en Barranquilla y el técnico habló en conferencia de prensa sobre su posible alineación, la ausencia de Franco Armani en el arco y las chances de sumar de quedarse con la victoria.

Argentina llega a este encuentro con el empate ante Chile y Scaloni apostaría por modificar su oncena inicialista. El técnico de Argentina fue consultado sobre una posible línea de cinco defensores o arriesgar con un equipo ofensivo desde el pitazo inicial.

“Cada vez que enfrentamos a un rival, buscamos la manera de hacerle daño. Mañana puede ser una posiblidad de jugar de esta manera. Intentamos ser flexibles, de volver a lo que veníamos haciendo. Nos puede interesar para contrarrestar al rival y hacer daño. Tenemos los centrales que lo pueden hacer. Puede ser una posibilidad”, arrancó diciendo el entrenador.

Incomodidad albiceleste

En otro momento de la entrevista, Scaloni se mostró bastante incómodo por la baja de Franco Armani, quien no podrá tener minutos ante Colombia. El arquero de River Plate volvió a dar positivo al COVID-19 y no jugará el partido por las Eliminatorias Qatar 2022.

“Lo de Franco me molesta bastante, no tiene posibilidades de contagiar a nadie. Ha jugado en su equipo y no podemos contar con él. Ni siquiera el anterior partido por restricciones. Es complejo para él, porque quiere estar. Nos está molestando. No sabemos cuándo estará apto para que se le vaya el positivo. Es un problema. Esperamos que se pueda resolver. Es muy importante. Es una situación muy compleja”, aseguró el entrenador de Argentina bastante mortificado.

