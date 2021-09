Carmelo Algarañaz hizo este jueves su debut oficial en Eliminatorias de Conmebol rumbo al Mundial Qatar 2022. El delantero fue suplente y, si bien ingresó al inicio del segundo tiempo del choque entre Bolivia y Colombia, no pudo acabar el partido, debido a una expulsión en el cierre del encuentro.

Ya a los cinco minutos de descuento del complemento. Algarañaz vio la tarjeta amarilla tras un duro choque con David Ospina. Y dos minutos más tarde, el boliviano golpeó a Alexander Mejía con la mano izquierda, mientras cubría la pelota. El juez Alexis Herrera no pasó por alto la agresión, lo volvió a amonestar, y luego le enseño la cartulina roja.

En el Estadio Hernando Siles de La Paz, Colombia y Bolivia igualaron a uno, por la novena jornada de las Eliminatorias. Roger Martínez (69′) abrió la cuenta para los ‘Cafeteros’, mientras que Fernando Saucedo (83′) igualó el marcador tras pase de Juan Carlos Arce.

Con ese resultado, Colombia subió al cuarto casillero, ahora con nueve puntos, aunque a la espera del desenlace del Ecuador vs. Paraguay, el Chile vs. Brasil, el Venezuela vs. Argentina y el Perú vs. Uruguay. Por su parte, Bolivia es octavo, con seis unidades.

En la siguiente jornada, programada para el domingo 5 de septiembre, el elenco dirigido por Reinaldo Rueda visitará a Paraguay. Cuatro días después, el rival será Chile en Barranquilla. En tanto que a la ‘Verde’ le tocará visitar a Uruguay y a Argentina.