Colombia vs Corea del Sur EN VIVO Y EN DIRECTO vía Caracol TV: juegan amistoso internacional por fecha FIFA

Colombia vs. Corea del Sur EN VIVO: medirán fuerzas en un partido amistoso internacional por la fecha FIFA este martes 26 de marzo desde las 6:00 a.m. (horario peruano). El encuentro se disputará en el Estadio Mundialista de Seúl y será transmitido por la señal de Caracol TV.

Carlos Queiroz debutó como entrenador del cuadro 'cafetero' el pasado viernes con una victoria frente a Japón gracias a un tanto de Radamel Falcao (1-0). El técnico portugués quiere otro triunfo para concluir exitosamente la gira por el continente asiático.

La selección colombiana realizará algunas variantes en el equipo titular que enfrentará a Corea del Sur. El estratega del cuadro sudamericano confirmó que desea probar otros elementos en diferentes posiciones.

"Hay jugadores que tienen que jugar y tener su oportunidad en el campo. Lo más importantes es salir este martes con mucho respeto y guardando el prestigio del equipo, pensando en la Copa América", adelantó Queiroz.

Los marcadores Deiver Machado y Helibelton Palacios, titulares contra los japoneses, tuvieron un rendimiento bajo e irán a la banca de suplentes. Entonces, Luis Manuel Orejuela y Cristian Borja tendrán chance de arrancar contra Corea del Sur.

Colombia vs Corea del Sur EN VIVO se miden en la fecha FIFA. (Foto: AFP)

Del mismo modo, Mateur Uribe estará en el medio sector junto a Wilmar Barrios. A estos jugadores se le sumará el habilidoso Luis Díaz. También estará la sensación de la Serie A italiana en ofensiva: Duván Zapata.



Radamale Falcao comandará el ataque de la selección colombiana junto a James Rodríguez, tras las ausencias por lesión de los volantes Juan Fernando Quintero y Juan Guillermo Cuadrado, en esta gira por Asia.



Corea del Sur tiene buenos antecedentes frente al combinado 'cafetero'. En el pasado, ambas equipos nacionales midieron fuerzas en seis oportunidades (ninguna de manera oficial). Los 'Tigres asiáticos' vencieron tres veces, empataron dos y cayeron solo una.

Colombia vs. Corea del Sur EN VIVO ONLINE vía Caracol TV: juegan amistoso por fecha FIFA en Seúl. | Foto: AFP

Los coreanos, entrenados por Paulo Bento desde septiembre del años pasado, se midieron a la selección boliviana el pasado viernes. Chung-Yong Lee, del Bochum alemán, marcó el único tanto del duelo.

Colombia vs Corea del Sur: horarios del partido

México - 5:00 a.m.

Ecuador - 6:00 a.m.

Perú - 6:00 a.m.

Colombia - 6:00 a.m.

Bolivia - 7:00 a.m.

Venezuela - 7:00 a.m.

Chile - 8:00 a.m.

Argentina - 8:00 a.m.

Uruguay - 8:00 a.m.

Paraguay - 8:00 a.m.

Brasil - 8:00 a.m.

España - 12:00 p.m.

Colombia vs. Corea del Sur: chocan en Seúl por amistoso de fecha FIFA. (Foto: AFP)

Colombia vs Corea del Sur: posibles alineaciones

Corea del Sur: Kim Seung-Gyu, Hong Chul, Kwon Kyung-Wonm, Kim Min-Jae, Ju Se-Jong, Hwang In-Beom, Na Sangho, Son Heung-Min, Ji Dong-Won, Kwon Chang-Hoon y Kim Moon-Hwan



Colombia: Camilo Vargas - Luis Manuel Orejuela, Yerry Mina, Dávinson Sánchez, Cristian Borja - Wilmar Barrios, Mateus Uribe - Luis Díaz, James Rodríguez, Duván Zapata - Radamel Falcao García.

Con información de AFP