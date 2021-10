Conforme a los criterios de Saber más

En el Perú el arbitraje, desde hace años, pasa por una situación crítica por el pobre nivel mostrado. Los que se salvan son muy pocos y no se llegan a contar con los dedos de una mano. Uno de los réferis más polémicos es Diego Haro quien se llevó todas las luces en el partido entre Colombia vs. Ecuador por las Eliminatorias Qatar 2022.

El encuentro término sin goles. En realidad, el encuentro entre Colombia vs. Ecuador no tuvo muchas emociones; sin embargo, algunas decisiones de Diego Haro cambiaron los ánimos del partido.

A los 76 minutos de la parte complementaria, Gustavo Cuéllar derriba a un rival y comete falta a favor de Ecuador. Diego Haro en primera instancia sanciona penal a favor del combinado ecuatoriano. Luego de ir al VAR, cambió de decisión correctamente porque hubo un off side previo en la jugada.

Luego a los casi 100 minutos de juego, Yerry Mina aprovechó un balón suelto en área ecuatoriana y con un disparo hace estallar de felicidad el Metropolitano de Barranquilla. Diego Haro cobra el gol, pero desde el VAR le dicen que hay una jugada por revisar. Entonces, el peruano con autoridad va a ver esa acción y cobró mano al defensor colombiano.

Los jugadores de Colombia se fueron encima de Diego Haro. Sin embargo, no se equivocó. Esta vez cobró lo justo. La polémica lo generaron los propios jugadores de la selección cafetera que no podían entender la decisión del árbitro.

El árbitro Diego Haro dirige el partido de fútbol de clasificación sudamericana para la Copa Mundial de la FIFA Qatar 202 entre Colombia y Ecuador, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia, el 14 de octubre de 2021. (Photo by Raul ARBOLEDA / AFP)

-MALOS ANTECEDENTES-

En la Liga 1, Diego Haro no es el árbitro más destacado. Habitualmente tiene errores increíbles. Los periodistas y jugadores ya saben lo que pasa cuando al frente de un partido está el árbitro peruano. Esto no es exclusivo en el torneo peruano también pasa lo mismo a nivel internacional.

“Es un desastre, prepárate para lo que pase con Haro. Cuenta cuántas veces le pega la pelota a Haro. Es especialista en ponerse donde está la pelota. Le pega tres o cuatro veces por partido. La última vez que lo vi, le pegó tres veces”, fue un fuerte comentario del periodista Óscar Luis Blanco sobre el árbitro peruano en la previa del Argentina vs. Bolivia por las Eliminatorias Qatar 2022.

Diego Haro anuló el gol de Yerry Mina sobre el final del Colombia vs. Ecuador por Eliminatorias Qatar 2022. (Video: Movistar Deportes)

En esta edición de la Copa Libertadores, Diego Haro pasó por un momento muy tenso en el inicio del duelo entre Atlético Nacional y el Nacional de Uruguay que se jugó en Colombia. El partido tuvo un retraso de una hora por las protestas que se dieron cerca al recinto y por lo convulsionado que estaba el país.

El mensaje de Diego Haro al inicio del partido encendió los ánimos de los jugadores. “Dejemos de lado lo que haya sucedido”, dijo el árbitro peruano. Algo que era imposible para los jugadores por todo lo que estaba viviendo Colombia mientras ellos estaban obligados a jugar.

Entonces, Gonzalo Bergessio interrumpió al juez peruano y alzó la voz. “Sí pero necesitamos más empatía de parte de ellos”, dijo el capitán de Nacional de Uruguay que rápidamente fue callado por Diego Haro. Sin embargo, el atacante continúo hablando para seguir con el reclamo.

Boca Juniors recibía a Jorge Wilstermann en la Copa Libertadores 2019. El conjunto argentino necesitaba ganar. Hasta el minuto 29 todo marchaba con normalidad, pero entro en escena Diego Haro cobrando un penal dudoso que perjudicó a los bolivianos. Tras ese tanto volvió sancionar otro penal a los 60.

“Aquí no llego a entender lo que cobra el árbitro. No sé si es una mano o un empujón. No llego a entender esa jugada”, dijo Juanjo Buscalia en el noticiero Central Fox.

Diego Haro tuvo la oportunidad de estar en la final de la Copa Libertadores en el 2019 siendo parte del grupo a cargo del VAR. Sin embargo, unas declaraciones suyas le impidieron estar en ese trascendental partido jugado en el estadio Monumental de Lima.

Días antes del partido entre River Plate y Flamengo, Diego Haro había brindado una entrevista en la que habló sobre los jugadores de River Plate y esto no cayó bien en la Conmebol que no tardó en tomar cartas en el asunto.

“Tengo estudiados a los jugadores de River, todos los árbitros estudiamos a los equipos, si hay simulaciones las vamos a informar desde el VAR”, dijo el juez peruano.

Tras estas declaraciones, la Comisión de Árbitros decidió realizar la sustitución de Diego Haro. El motivo de este cambio es el incumplimiento de la política interna de arbitraje con relación a las entrevistas sin autorización previa.

La designación de Diego Haro para el Colombia vs. Ecuador por las Eliminatorias para Qatar 2022 fue duramente cuestionado por sus antecedentes. (Foto: Agencias)

