El partido entre Colombia y Ghana está programado para el próximo viernes 3 de julio de 2026 por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de Fútbol de 2026.

Colombia clasificó como líder invicto del Grupo K con 7 puntos, luego de vencer a Uzbekistán (3-1) y a la RD del Congo (1-0), además de empatar 0-0 ante Portugal. Por su parte, Ghana avanzó como uno de los mejores terceros del Grupo L con 4 unidades, tras derrotar a Panamá, empatar con Inglaterra y caer ante Croacia.

Este Colombia vs Ghana por el Mundial 2026 promete ser un duelo intenso, con dos selecciones que buscarán el pase a los octavos de final. El equipo sudamericano parte como favorito, pero el conjunto africano ya demostró que puede competir ante rivales de alto nivel.

Colombia vs Ghana: fecha del partido

El partido Colombia vs Ghana se jugará el viernes 3 de julio de 2026 en el marco de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Colombia vs Ghana: hora del partido

El Colombia vs Ghana está programado para las 20:30 (hora de Colombia), en el Estadio Kansas City, Estados Unidos.

Colombia vs Ghana: canal de TV y dónde ver

La transmisión del Colombia vs Ghana será por Gol Caracol y RCN en Colombia. En Perú y el resto de Sudamérica, se podrá ver en DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium.