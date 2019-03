Colombia vs. Japón EN VIVO: VER EN DIRECTO el partido fecha FIFA desde el Nissan Stadium

Colombia enfrenta a Japón en la primera fecha FIFA como preparación a la Copa América Brasil 2019. El partido se juega este viernes 22 de marzo desde las 5:20 de la mañana desde el Nissan Stadium de Yokohama por la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO vía Caracol TV. Sigue el minuto a minuto por la web de El Comercio y conoce cómo y dónde ver fútbol online desde cualquier dispositivo móvil.

Japón recibe este viernes a Colombia en un partido amistoso FIFA en el que debutará Carlos Queiroz como seleccionador de los cafeteros y que servirá a ambos combinados como preparación para la Copa América.

Los ‘samuráis azules’ se enfrentarán a la selección colombiana en el Estadio Internacional de Yokohama (sur de Tokio) en el primero de los dos encuentros preparatorios que disputarán los latinoamericanos en Asia, antes de desplazarse a Corea del Sur.

Para los nipones, este partido abre una nueva etapa tras su decepcionante participación la Copa de Asia disputada en enero en los Emiratos Árabes, en cuya final cayeron derrotados por 3 goles a 1 ante Catar.

El equipo japonés participará como país invitado en la Copa América que se jugará este verano en Brasil, donde está integrado en el grupo C junto a Uruguay, Ecuador y Chile, mientras que Colombia forma parte del grupo B con Argentina, Paraguay y Catar, este último país también con carácter de invitado.

El seleccionador nipón, Hajime Moriyasu, ha decidido dar retoques al bloque con el que logró una trayectoria impecable desde que asumió las riendas del equipo tras el Mundial de 2018 hasta su derrota en la final de la Copa de Asia.

El técnico nipón decidió llamar a nuevos jugadores "para elevar el nivel del equipo", y destacó que Colombia es un "rival fuerte" que le permitirá medir el potencial de los suyos y "ver en qué es necesario trabajar", según dijo en una rueda de prensa celebrada en Tokio la semana pasada.

Por otro lado, Colombia se llevó a Japón un elenco encabezado por el delantero del Mónaco Radamel Falcao García y el centrocampista del Bayern de Múnich James Rodríguez, autor de un triplete de goles en la última jornada de la Bundesliga.

El partido del viernes en Yokohama y el que Colombia disputará el día 26 en Seúl suponen "una oportunidad para intentar mantener las cosas que están bien hechas", según dijo Queiroz en una rueda de prensa en Bogotá antes del viaje del equipo a Asia.

Colombia vs. Japón: alineaciones posibles

Colombia: Camilo Vargas; Helibelton Palacios, Yerry Mina, Dávinson Sánchez, Deiver Machado; Gustavo Cuéllar, Wilmar Barrios, Mateus Uribe, James Rodríguez; Duván Zapata y Radamel Falcao García.



Japón: Higashiguchi; Sasaki, Tomiyasu, Shoji, Muroya; Yamaguchi, Shibasaki, Doan, Nakajima; Minamino y Kamada.



Canales para ver Colombia vs. Japón por fecha FIFA

Brunei: Astro Go

Colombia: Caracol Play, Caracol TV

Hong Kong: 662 Sports 2, 602 HD y Sports 2

Japón: NTV

Malasia: Astro Supersports, Astro Go



Horarios para ver Colombia vs. Japón en vivo y en directo

México: 4:20 am

Perú: 5:20 am

Colombia: 5:20 am

Ecuador: 5:20 am

Argentina: 7:20 am

Uruguay: 7:20 am

Paraguay: 7:20 am

Uruguay: 7:20 am

Chile: 7:20 am

Venezuela: 8:20 am

Bolivia: 8:20 am

Brasil: 9:20 am

Reino Unido: 10:20 am

España: 11:20 am

Japón: 19:20 pm