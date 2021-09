Por la jornada 6 de las Eliminatorias Qatar 2022, Colombia visitará a Paraguay en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción en un duelo donde los tres puntos son importantes para ambos. El partido está programado para este domingo 5 de setiembre, desde las 17:00 (horas local), y contará con la transmisión internacional de Caracol TV y Tigo Sports. Asimismo, la web de El Comercio te traerá todas las incidencias live streaming.

Horarios del Colombia vs. Paraguay

Colombia - 17:00 horas

Perú - 17:00 horas

Paraguay - 18:00 horas

México - 17:00 horas

Ecuador - 17:00 horas

Bolivia - 18:00 horas

Venezuela - 18:00 horas

Estados Unidos - 18:00 horas

Argentina - 19:00 horas

Uruguay - 19:00 horas

Brasil - 19:00 horas

España - 24:00 horas (lunes 6)

Canales TV para ver el Colombia vs. Paraguay

Colombia - Caracol Play, Caracol TV

Perú - Movistar Play, Movistar Deportes

Paraguay - Tigo Sports

Argentina - TyC Sports Play, TyC Sports

Bolivia - Tigo Sports

Brasil - SporTV 2

Ecuador - Canal del Futbol

México - Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

España - Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2

Estados Unidos - Fubo Sports Network

¿Cómo ver online el Colombia vs. Paraguay?

Para poder seguir por Internet el encuentro por las Eliminatorias sudamericanas tienes distintas plataformas disponibles. A continuación, te dejamos los links para que puedas ingresar y ver las acciones desde tu celular, tableta o TV.

Colombia vs. Paraguay: historial

Ambas selecciones se han enfrentado en un total de 46 partidos. Los cafeteros ganaron 21 veces, empataron siete y perdieron 18. La última vez que se batieron a duelo fue en junio del 2019 por la Copa América. En aquella oportunidad ganó Colombia con un solitario gol de Gustavo Cuéllar.

Previa del Colombia vs. Paraguay

La selección colombiana viene de rescatar un valioso punto en su visita a Bolivia en la complicada plaza de La Paz. El tanto para los cafeteros fue obra de Roger Martínez tras una gran jugada personal.

Para este compromiso, Reinaldo Rueda tiene a casi todo su plantel a disposición salvo a Andrés Andrade y David Ospina, quienes son dudas. Ambos terminaron tocados tras su actuación en la altura y serán esperados hasta último momento por el comando técnico.

La selección paraguaya no pudo sumar en este reinicio de Eliminatorias, dado que perdió sobre la hora en casa de Ecuador. Por ello, sumar en Asunción es menester para no complicarse con el sueño de la clasificación.

El central Júnior Alonso será una de las bajas que tendrá Eduardo Berizzo por acumulación de amarillas. Además, Alberto Espínola y Santiago Arzamendia salieron lesionados de Quito y no estarían presentes en este compromiso. Los que sí regresarán son Gustavo Gómez y Omar Alderete tras cumplir su suspensión.

Colombia marcha en el quinto lugar de la tabla de posiciones con nueves puntos, mientras que Paraguay es sexto con siete unidades.

VIDEO RECOMENDADO

Conforme a los criterios de Saber más