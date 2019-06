Colombia vs. Paraguay: posible once ‘cafetero’ para cerrar el grupo B de la Copa América 2019 | FOTOS Colombia vs. Paraguay se medirán por la tercera jornada de la Copa América 2019. Carlos Queiroz enviaría un equipo con variantes

- / - Álvaro Montero (Foto: AFP) - / - Stefan Medina (Foto: Reuters) - / - Cristian Zapata (Foto: AFP) - / - Davinson Sánchez (Foto: AFP) - / - Cristian Borja (Foto: AFP) - / - Gustavo Cuéllar (Foto: GEC) - / - Jefferson Lerma (Foto: AP) - / - Edwin Cardona (Foto: AFP) - / - James Rodríguez (Foto: AFP) - / - Luis Díaz (Foto: AFP) - / - Roger Martínez (Foto: Reuters) - / -