Colombia vs. Paraguay EN VIVO vía Movistar Deportes: juegan por la quinta fecha del Sudamericano Sub 17

Colombia vs. Paraguay EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego entre Colombia vs. Paraguay, este sábado 30 de marzo, por la última jornada del grupo B del Sudamericano Sub 17, en el estadio de la Universidad de San Marcos, desde las 5:10 p.m. (hora peruana). Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Este partido será transmitido en exclusiva por la señal de Movistar Deportes, por los canales 03 y 703 HD.

Colombia busca una despedida digna del torneo sudamericano, mientras que Paraguay se juega la vida en la última jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este cotejo.

Paraguay busca su boleto al hexagonal del Sudamericano Sub 17 ante una Colombia eliminada. (Foto: Twitter @sub17Peru2019)

Luego de caer la fecha anterior ante Brasil por 3-2, el seleccionado cafetero sumó 3 derrotas consecutivas y es el colero absoluto del grupo, sin unidades, ya sin opciones de avanzar al hexagonal final.

Paraguay revivió luego de vencer por 3-2 a Uruguay y con 4 puntos, pondrá toda la carne en el asador para tentar su clasificación a la fase final del Sudamericano Sub 17 y pelear por un cupo al mundial de la categoría que se realizará este año en Brasil.

En el partido se fondo, Brasil y Argentina jugarán un clásico que también pone en juego el futuro de ambas selecciones. Uruguay, de momento líder, descansa.

Brasil se impuso por 3-2 a Colombia por fecha 4 del Grupo B del Sudamericano Sub 17 en Estadio San Marcos (Foto: Fútbol de Menores)

Colombia vs. Paraguay - horarios en el mundo

16:10 horas en México

17:10 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

18:10 horas en Venezuela, Bolivia

19:10 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

23:10 horas en España, Italia, Francia, Alemania

01:10 horas del domingo en Catar y Arabia Saudita

06:10 horas del domingo en China

07:10 horas del domingo en Japón y Corea del Sur

Colombia vs. Paraguay - alineaciones probables

Colombia: Juan Castillo, Yeferson Paz, Brayan Montaño, Yoni Mosquera, Germán Meneses, Andrés Arroyo, Dylan Borrero, José Caicedo, Johan Hinestroza, Johan Campaña, Juan Alegría.



Paraguay: Antonio González, Santiago Ocampos, Basilio Duarte, Rolando Ortiz, Fabio Barrios, Wilder Viera, Matías Galarza, Diego Fernández, Junior Noguera, Diego Duarte, Fernando Presentado.