Colombia vs. Polonia EN VIVO: 'cafeteros' se estrenan en el Mundial Sub 20 ante el anfitrión | Vía DirecTV

Colombia vs. Polonia EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el duelo por la fecha 1 del grupo A del Mundial Sub 20, en el estadio Widzew Lodz este jueves (1:30 p.m.), con transmisión de DirecTV Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Colombia y Polonia abren el Mundial Sub 20, en donde el anfitrión tendrá un duro compromiso ante uno de los equipos más fuertes de Sudamérica. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en Mundial Sub 20 Polonia.

Colombia, cuarto clasificado sudamericano al Mundial Sub 20 que empieza este jueves, espera debutar con el pie derecho en el certamen de la FIFA, en el que aspira a ser uno de los protagonistas.

Su debut será nada menos que ante el anfitrión Polonia, duro equipo europeo que vuelve a los mundiales de la categoría desde 2007, por lo que, jugando en casa, espera cumplir un papel más que destacado. Europeos y sudamericanos parten como favoritos en esta etapa de grupos.

La fortaleza de Colombia se basa en su juego defensivo y en las individualidades de algunas figuras del equipo, sobre todo aquellos que están fuera de su país, a pesar de su corta edad, como son Anderson Arroyo (Liverpool), Jaime Alvarado (Watford), Juan Hernández (Granada, Segunda División de España), Luis Sinisterra (Feyenoord), e Iván Angulo (Palmeiras).

En el cuadro anfitrión, los nombres más destacados son los del portero Radoslaw Majecki (19 años) titular fijo en el arco del Legia Varsovia, uno de los equipos más grandes de Polonia. Además, y el defensor Sebastian Walukiewicz, reciente fichaje del Cagliari de Italia para la próxima temporada.

Colombia vs. Polonia: probables alineaciones

Polonia: Milosz Mleczko; Serafin Szota, Jan Sobocinski, Sebastian Walukiewicz, Adrian Stanilewicz; Bartosz Slisz, Tomasz Makowski; Tymoteusz Puchacz, Mateusz Bogusz, Michal Skoras; Dominik Steczyk.

Colombia: Juan Lemus; Jean Colorado, Carlos Cuesta, Andrés Reyes, Brayan Vera; Andrés Balanta, Gustavo Carvajal, Yéiler Góez, Johan Carbonero; Luis Sandoval y Andrés Amaya.