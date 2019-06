Colombia vs Qatar EN VIVO: Revisa aquí horarios y canales para seguir duelo por la Copa América 2019

Colombia dio la sorpresa en la fecha 1 de la Copa América 2019 ante Argentina, y ahora piensa sellar su clasificación a los cuartos de final derrotando a Qatar este miércoles 19 de junio desde las 16:30 horas. En la segunda jornada del Grupo B, los cafeteros pondrán a sus mejores jugadores para quitar de su camino a los campeones de Asia en el Estadio Morumbí de Sao Paulo. Para seguir la transmisión en Perú se puede elegir entre América TV y DIRECTV Sports. En tanto, Caracol TV emite en exclusiva en su país, y en Estados Unidos es una buena opción ver el partido por la señal de Telemundo.

En el arranque de la Copa América Brasil 2019, la selección de Colombia mostró sus credenciales y derrotó en el debut a la Argentina de Lionel Messi. Con goles de Martínez y Zapata, los colombianos dieron el primer golpe del torneo. Ahora, en la fecha 2, su rival es Qatar, que viene de empatar 2-2 contra Paraguay.

Un triunfo de Colombia sobre Qatar confirmaría su pase a los cuartos de final de la Copa América 2019 sumando 6 puntos y dos victorias. Los cafeteros ya superaron el que habría sido el gran competidor del Grupo B -Argentina- y ahora en sus dos partidos siguientes -Qatar y Paraguay- solo debe afirmar su potencial.

El técnico de Colombia, Carlos Queiroz, realizaría algunos cambios para su partido ante Qatar. Santiago Arias volvería como lateral derecho en reemplazo de Stefan Medina, Edwin Cardona lo haría por Juan Guillermo Cuadrado y Gustavo Cuéllar por Wilmar Barrios, figura ante los argentinos.

Por su parte, la selección de Qatar demostró en su debut en la Copa América ante Paraguay que no está de paseo por Sudamérica. Tras ir perdiendo por 2-0 supo reponer sus fuerzas y lograr un angustioso empate 2-2. Su cotejo frente a Colombia podría dejarlo a la expectativa de avanzar de ronda.



Colombia vs. Qatar: Posibles titulares

Colombia: David Ospina - Santiago Arias, Yerry Mina, Davinson Sánchez, William Tesillo - Edwin Cardona, Gustavo Cuéllar, Mateus Uribe - Roger Martínez, Falcao García, James Rodríguez.

DT: Carlos Queiroz

Qatar: Saad Al Sheeb - Pedro Miguel Correia, Bassam Al Rawi, Karim Hassan Abdel, Tarek Salman - Hasan Khalid, Assim Madibo, Boualem Khoukhi, Akram Afif - Abdulaziz Hatem, Almoez Ali.

DT: Félix Sánchez



Colombia enfrenta dos rivales: la euforia y Qatar

Aún extasiada por su la sensacional victoria ante Argentina en su estreno de la Copa América, Colombia no se quiere dejar llevar por la euforia. Su partido este miércoles ante Qatar lo ven como una trampa. Después de todo, el actual campeón de Asia también dio el campanazo en la primera fecha al remontar dos goles en contra para empatar 2-2 con Paraguay.

“El próximo partido seguramente será más difícil que contra Argentina”, advirtió el técnico Carlos Queiroz. Su plantel comulga la misma doctrina. “Vamos paso a paso”, dijo el defensor central Yerry Mina. “No estamos donde queremos llegar, pero tampoco donde estábamos ayer. Vamos haciendo las cosas bien, trabajando, humildemente”.

“No será fácil”, advirtió Wilmar Barrios, el volante de marca que en el debut apareció en todas partes para asfixiar al astro argentino Lionel Messi en el triunfo 2-0. “Cuando se gana no se ven los errores, pero tenemos que sentarnos a mirar y entre todo el grupo sabemos que tenemos que mejorar".

La presencia de Barrios para el segundo compromiso, en el estadio Morumbí, estuvo en duda debido a un golpe en la rodilla derecha, pero el jugador del Zénit de San Petersburgo se encargó de minimizar el problema: “No es nada, estamos bien”, señaló.

Colombia, no obstante, perdió por el resto del torno al delantero Luis Muriel debido a una lesión en la rodilla izquierda, lo que obliga a Queiroz a encontrar un nuevo acompañante en el ataque para el capitán Radamel Falcao.

Los candidatos son Roger Martínez y Duván Zapata, los arietes que salieron del banquillo para firmar en el segundo tiempo los goles ante Argentina. Martínez, del América de México, entró por Muriel al cuarto de hora. Zapata, cuyos 23 goles con el Atalanta fueron fundamentales para que el equipo italiano se clasificara por primera vez a una Liga de Campeones, ingresó por Falcao en el tramo final.

Queiroz esquivó adelantar las modificaciones y sostuvo que lo que quiero cambiar es intentar ser mejor” a lo hecho ante Argentina. Colombia-Qatar tendrá la peculiaridad de ser un duelo de técnicos europeos: el portugués Queiroz frente el español Félix Sánchez.

Previo a asumir como técnico de Colombia este año, Queiroz dirigió a Irán en dos mundiales y tiene amplio estudio de Qatar, nación sede de la Copa del Mundo de 2022. Los enfrentó siete veces entre 2011-18: los primeros dos se saldaron con empates y cerró con victorias al hilo.

Queiroz tildó de “fantástico” el avance de Qatar. “Entiendo que en Sudamérica no se conoce bien lo que pasa en Asia... sólo se piensa en los grandes (y) olvidamos que hay más fútbol afuera". El triunfo ante Argentina el sábado pasado dejó a Colombia como líder del Grupo B con tres puntos, seguido por Qatar con Paraguay con una unidad. Argentina quedó en cero y se las verá con Paraguay, también el miércoles, en el estadio Minerao de Belo Horizonte.

No se prevén cambios en Qatar, un equipo que no se arredró cuando quedó abajo 2-0 ante Paraguay el domingo pasado. Sánchez apenas hizo un cambio cuando restaban dos minutos para el final en el Maracaná de Río de Janeiro. “Lo que me gustó del equipo fue su capacidad de reacción en todo momento”, dijo Sánchez. “Tuvo la actitud de ir por el partido”.



