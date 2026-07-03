Colombia enfrentará a Suiza por los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Foto: EFE
Colombia enfrentará a Suiza por los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Foto: EFE
Por Redacción EC

La selección de Colombia ya conoce a su próximo rival en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El conjunto cafetero se enfrentará a Suiza en los octavos de final del torneo, en un partido que definirá a uno de los clasificados a los cuartos de final.

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