Por Redacción EC
La selección de Colombia ya conoce a su próximo rival en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El conjunto cafetero se enfrentará a Suiza en los octavos de final del torneo, en un partido que definirá a uno de los clasificados a los cuartos de final.
La selección de Colombia ya conoce a su próximo rival en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El conjunto cafetero se enfrentará a Suiza en los octavos de final del torneo, en un partido que definirá a uno de los clasificados a los cuartos de final.
El seleccionado europeo llega a esta instancia después de derrotar a Argelia en la ronda anterior, mientras que Colombia aseguró su boleto tras superar a Ghana en un disputado encuentro.
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El equipo dirigido por el combinado cafetero intentará seguir haciendo historia en el Mundial 2026 y avanzar a la ronda de los ocho mejores del torneo. Por su parte, Suiza llega con la confianza de haber eliminado a Argelia y buscará dar un nuevo golpe ante una selección colombiana que atraviesa un gran momento futbolístico.
¿Cuándo juegan Colombia vs Suiza?
El compromiso entre Colombia y Suiza se disputará el próximo martes 7 de julio de 2026.
- Fecha: Martes 7 de julio de 2026
- Estadio: BC Place, Vancouver, Canadá
- Instancia: Octavos de final del Mundial 2026
- Árbitro: Por confirmar.
¿A qué hora juegan Colombia vs Suiza?
El encuentro comenzará a las 3:00 p. m. (hora de Perú y Colombia).
Estos son los horarios en otros países:
- México: 2:00 p. m.
- Colombia, Ecuador y Perú: 3:00 p. m.
- Bolivia, Chile y Venezuela: 4:00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington D. C.): 5:00 p. m.
- Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina: 5:00 p. m.
- Francia y España: 10:00 p. m.
¿Dónde ver Colombia vs Suiza EN VIVO?
El partido entre Colombia y Suiza será transmitido en toda Sudamérica por DSports. Asimismo, los hinchas podrán seguir el encuentro mediante la plataforma de streaming DGO, que ofrecerá la cobertura completa del compromiso.
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NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.