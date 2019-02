Uruguay vs. Colombia EN VIVO vía Movistar Deportes: HOY duelo por el Sudamericano Sub 20 Colombia vs. Uruguay: ambas selecciones se enfrentan este domingo (3:30 p.m. - vía Movistar Deportes) por la sexta y última jornada del hexagonal final del Sudamericano Sub 20 de Chile



Colombia, con sus 4 puntos, para ir al Mundial, debe ganar sí o sí a Uruguay, o en caso de empatar, necesita que Venezuela y Brasil no ganen. (Foto: EFE) Colombia, con sus 4 puntos, para ir al Mundial, debe ganar sí o sí a Uruguay, o en caso de empatar, necesita que Venezuela y Brasil no ganen. (Foto: EFE)