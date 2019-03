Colombia vs. Uruguay EN VIVO vía Movistar Deportes: por Sudamericano Sub 17 | EN DIRECTO

Colombia vs. Uruguay EN VIVO ONLINE se miden este martes (5:10 pm. EN VIVO ONLINE vía Movistar Deportes) por la tercera fecha del grupo B del Sudamericano Sub 17 en el estadio de la Universidad San Marcos.

Colombia vs. Uruguay EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego entre Colombia vs. Uruguay, este martes 26 de marzo, en partido por la tercera fecha del grupo B del Sudamericano Sub 17, en el estadio de la Universidad San Marcos, desde las 5:10 p.m. (hora peruana). Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Este partido será transmitido por la señal de Movistar Deportes, canales 03 y 703 HD.

Colombia busca su primer triunfo en el torneo sudamericano frente a una Uruguay que es líder, junto a Brasil. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este cotejo.

La escuadra cafetera, que dirige Héctor Cárdenas, debutó en el certamen, luego de descansar en la primera fecha, con derrota frente a Argentina por 2-1.

En tanto, Uruguay disputó las dos primeras jornadas, derrotando por 3-0 a Argentina y empatando 1-1 contra Brasil. Los charrúas marchan en la punta del grupo B con 4 unidades.

El partido de fondo lo jugarán Argentina vs. Paraguay (7:30 p.m.), siempre en el estadio sanmarquino. Brasil descansará.

Los 3 primeros de cada grupo accederán al hexagonal final, donde lucharán por 4 cupos al Mundial de la categoría que se realizará este año en Brasil.

Colombia vs. Uruguay - horarios en el mundo

16:10 horas en México

17:10 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

18:10 horas en Venezuela, Bolivia

19:10 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

23:10 horas en España, Italia, Francia, Alemania

01:10 horas del miércoles en Catar y Arabia Saudita

06:10 horas del miércoles en China

07:10 horas del miércoles en Japón y Corea del Sur

Colombia vs. Uruguay - alineaciones probables

Colombia: Miguel Sánchez, Brayan Montaño, Juan Mosquera, Yoni Mosquera, Germán Meneses, Yani Quintero, Andrés Arroyo, Juan Cuesta, Johan Hinestroza, Ferlys García, Jhon Durán.



Uruguay: Lukas González, Enzo Siri, Joaquín Sosa, Pedro Milans, Ignacio Velázquez, Vicente Poggi, Santiago Cartagena, Matías Ocampo, Juan Gutiérrez, Cristian Olivera, Maximiliano Juambeltz.