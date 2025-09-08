Colombia vs Venezuela EN VIVO: últimas noticias del partido por la fecha 18 de las Eliminatorias para el Mundial 2026
¿Cómo llegan Venezuela y Colombia al partido?
La selección vinotinto perdió en la fecha anterior por 3-0 ante Argentina en Buenos Aires, pero aun así se mantiene en la zona de repechaje debido a que Bolivia, su más cercano perseguidor, cayó goleado por el mismo score ante Colombia, en el calor de Barranquilla. Cabe destacar que la selección cafetera logró su pase al Mundial gracias a esa categórica victoria en casa.
En caso de que Venezuela (DG -7) empate o pierda ante Colombia, debe esperar que su similar de Bolivia (DG -19), octava con 17 unidades, no le gane a Brasil como local en El Alto (La Paz). Los venezolanos dependen de sí mismos para lograr el pase al repechaje que podría darle la clasificación a una copa del mundo por primera vez en su historia.
¿Qué necesita la selección de Venezuela para llegar al repechaje previo al Mundial 2026?
El combinado vinotinto, séptimo en la tabla de posiciones con 18 puntos, necesita ganar por cualquier marcador para lograr el pase al repechaje premundialista.
El árbitro del partido será el brasileño Wilton Sampaio.
El partido se jugará este martes 9 de septiembre, a las 6:30 p.m. (hora peruana / 7:30 p.m. en horario venezolano), en el estadio Monumental de Maturín.
La selección de Venezuela recibe a la de Colombia en un partido a todo o nada para el combinado Vinotinto, que en esta última fecha de las Eliminatorias para el Mundial 2026, tiene la necesidad de ganar para asegurar el boleto al repechaje previo a la copa del mundo que se jugará el próximo año en Canadá, Estados Unidos y México.
