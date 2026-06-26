Por Kenyi Peña Andrade

La pasión por el fútbol volvió a unir a dos leyendas de Hollywood. Brad Pitt y Edward Norton fueron captados disfrutando los goles de la selección de Estados Unidos en la derrota final por 3-2 ante Turquía en el Mundial 2026, protagonizando una escena que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.