La pasión por el fútbol volvió a unir a dos leyendas de Hollywood. Brad Pitt y Edward Norton fueron captados disfrutando los goles de la selección de Estados Unidos en la derrota final por 3-2 ante Turquía en el Mundial 2026, protagonizando una escena que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

Las cámaras enfocaron a ambos actores siguiendo cada jugada con atención, pero fue el gol del combinado estadounidense el que desató la locura en las tribunas. Pitt y Norton celebraron efusivamente el tanto, abrazándose y gritando con la misma intensidad que cualquier aficionado, dejando claro que la pasión por el fútbol también corre por sus venas.

Las imágenes no tardaron en despertar la nostalgia entre millones de fanáticos del cine. Y es que ver nuevamente juntos a los protagonistas de Fight Club hizo recordar una de las duplas más icónicas de la pantalla grande, aquella que marcó a toda una generación bajo la dirección de David Fincher.

👊🏼 ¿ES LA COPA DEL MUNDO O ES EL CLUB DE LA PELEA? 😱 Brad Pitt y Edward Norton vieron juntos el partido y así deliraron con el 1-0 de Estados Unidos ante Turquía.



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Aunque esta vez no compartieron escena en un set de grabación, sino en una tribuna mundialista, la química entre Brad y Edward sigue intacta. Su celebración se convirtió en uno de los momentos más comentados del partido, demostrando que, casi tres décadas después, la magia de El Club de la Pelea continúa más viva que nunca.

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