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Resumen

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Así es el anillo de oro valorizado en más de cien mil dólares que FIFA entregará a los campeones del Mundial.
Así es el anillo de oro valorizado en más de cien mil dólares que FIFA entregará a los campeones del Mundial.
Por Marco Quilca León

El campeón del Mundial 2026 no solo pasará a la historia por conquistar el trofeo más importante del fútbol. Por primera vez, la FIFA premiará a los integrantes de la selección ganadora con un exclusivo anillo de campeón, una tradición muy arraigada en las grandes ligas deportivas de Estados Unidos, especialmente en la NBA. La joya, diseñada por la firma Tiffany & Co. junto con FIFA, está elaborada en oro de 18 quilates e incrustada con diamantes, y su valor supera los 100 mil dólares por unidad.

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