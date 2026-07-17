El campeón del Mundial 2026 no solo pasará a la historia por conquistar el trofeo más importante del fútbol. Por primera vez, la FIFA premiará a los integrantes de la selección ganadora con un exclusivo anillo de campeón, una tradición muy arraigada en las grandes ligas deportivas de Estados Unidos, especialmente en la NBA. La joya, diseñada por la firma Tiffany & Co. junto con FIFA, está elaborada en oro de 18 quilates e incrustada con diamantes, y su valor supera los 100 mil dólares por unidad.

La pieza combina lujo y simbolismo. En el exterior luce el logotipo oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 junto con detalles en diamantes y grabados que hacen referencia al torneo disputado en Estados Unidos, México y Canadá. En el interior, cada anillo será personalizado con el nombre del integrante de la delegación campeona y contará con inscripciones alusivas al título conseguido, convirtiéndose en una pieza única para cada futbolista y miembro del cuerpo técnico.

La iniciativa rompe con una larga tradición del fútbol. Hasta ahora, los campeones del mundo recibían la medalla de oro y el derecho a levantar el trofeo, pero nunca una joya de estas características. La inspiración proviene directamente de la NBA, la NFL y la MLB, competiciones en las que los anillos representan el máximo símbolo de un campeonato y suelen convertirse en objetos de colección de enorme valor histórico y económico.

Por primera vez en la historia, la FIFA entregará un anillo de campeón a cada jugador que conquiste la Copa del Mundo.



Un reconocimiento inspirado en la tradición de la NBA. pic.twitter.com/A7E6ERA97A — Pablo Giralt (@giraltpablo) July 17, 2026

Más allá de los materiales preciosos, el anillo busca inmortalizar el logro deportivo. Cada detalle de su diseño recuerda el camino hacia el título y refleja la magnitud de conquistar una Copa del Mundo, un objetivo que solo unas pocas selecciones han alcanzado a lo largo de la historia. Para muchos futbolistas, la pieza tendrá un valor sentimental muy superior a su cotización en el mercado.

Así, la final del Mundial 2026 tendrá un incentivo adicional. Además de escribir su nombre en la historia del fútbol y levantar el trofeo más codiciado del planeta, los campeones se llevarán una joya exclusiva que los identificará para siempre como monarcas del mundo. Un premio al estilo de la NBA que marca una nueva era en la forma en que la FIFA celebra a sus campeones.

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