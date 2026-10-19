Neymar volvió a demostrar que su talento sigue intacto. El delantero de Santos protagonizó una de las jugadas más llamativas de la jornada del Brasileirao al realizarle un sombrerito a Hulk, su excompañero en la selección brasileña, durante la victoria por 2-1 ante Fluminense en el estadio Maracaná. La acción se produjo en el segundo tiempo y rápidamente llamó la atención de los aficionados.

La jugada ocurrió alrededor del minuto 71, cuando Neymar recibió un pase y advirtió que Hulk se acercaba para marcarlo. En lugar de controlar el balón de la manera habitual, el atacante de Santos levantó la pelota por encima de su rival, superó su marca y continuó la conducción. Hulk no pudo evitar el lujo del camisa 10, que volvió a regalar una muestra de su habilidad técnica.

El encuentro correspondió a la jornada 31 del campeonato brasileño y terminó con una victoria importante para Santos. Más allá de los tres puntos, el duelo tuvo un ingrediente especial por la presencia de dos futbolistas que compartieron vestuario con Brasil, tanto en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 como en el Mundial de 2014. Antes del partido, Neymar también saludó a antiguos compañeros como Thiago Silva y Ganso.

Ufff, el sombrerito de Neymar a Hulk en El Maracaná. Una tarde de diversión para el legendario 10 de Brasil. 😮‍💨🪄🇧🇷 https://t.co/8RZ3gByhVM — Invictos (@InvictosSomos) October 18, 2026

El sombrerito, además, recordó la controversia que surgió entre ambos en abril de este año. En aquella ocasión, Hulk fue consultado sobre si Neymar merecía integrar la convocatoria de Brasil para el Mundial 2026. “No soy yo quien tiene que decir quién debe ir al Mundial. Si él se lo merece, irá”, respondió el atacante de Fluminense. Sus palabras generaron comentarios, aunque ninguno de los dos confirmó que existiera un conflicto personal.

Con la victoria, Santos celebró un resultado valioso en un escenario histórico del fútbol brasileño, mientras que Neymar se llevó buena parte de los reflectores por su jugada ante Hulk. El episodio volvió a poner frente a frente a dos figuras de distintas generaciones de la selección brasileña, en un partido que tuvo fútbol, reencuentros y un lujo que rápidamente recorrió las redes sociales.

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