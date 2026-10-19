icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El astro brasileño protagonizó una jugada de lujo en el Maracaná y ayudó a su equipo a imponerse por 2-1 en el Brasileirao.
El astro brasileño protagonizó una jugada de lujo en el Maracaná y ayudó a su equipo a imponerse por 2-1 en el Brasileirao.
Por Marco Quilca León

Neymar volvió a demostrar que su talento sigue intacto. El delantero de Santos protagonizó una de las jugadas más llamativas de la jornada del Brasileirao al realizarle un sombrerito a Hulk, su excompañero en la selección brasileña, durante la victoria por 2-1 ante Fluminense en el estadio Maracaná. La acción se produjo en el segundo tiempo y rápidamente llamó la atención de los aficionados.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.