Una nueva novela en el mundo de Boca Juniors . la pelea entre Carlos Zambrano y Darío Benedetto , según confirmado por la prensa argentina, dio paso a los rumores sobre cómo se maneja la estabilidad interna del club bajo la dirección técnico de Hugo Ibarra.

Tal como se logró observar, el rostro del peruano quedó completamente hinchado luego de que este saliera de los vestuarios para continuar el partido contra Racing. Sin duda alguna, el cotejo pasó a un segundo plano y las cámaras apuntaron hacia ‘El Kaiser’ y Benedetto.

Terminado los 90 minutos, ‘El negro’ Ibarra fue consultado sobre la pelea que fue comentado por los hinchas seguidores al ‘Xeneize’.

“Hubo una discusión en el entretiempo, nada más que eso. No tengo la menor idea por qué. No sé si el golpe de Zambrano fue por eso. Sé que hubo una discusión y nada más. Jugó 90 minutos y también pudo haber sufrido un golpe en el encuentro. No me preocupan estas situaciones. Para mejorar, deben haber discusiones”, reconoció Ibarra.

CÓMO LE QUEDÓ LA CARA A CARLOS ZAMBRANO TRAS LA PELEA CON BENEDETTO

Si bien no hubo pronunciamiento del cuerpo médico de Boca Juniors, agencias internacionales lograron captar cómo había quedado el rostro de Carlos Zambrano tras el altercado que tuvo con el nueve de Boca.

Carlos Zambrano se pronunció en redes sociales. (Foto: AFP)

Las fotos de la cara de Carlos Zambrano tras el mediotiempo en Argentina. (Foto: Getty Images)

QUÉ DIJO CARLOS ZAMBRANO TRAS LA PELEA CON BENEDETTO

Horas más tarde, Carlos Zambrano aprovechó en realizar una publicación en su cuenta de Twitter. “Partido complicado pero “La entrega” del grupo no es negociable”, sentenció.

El mensaje de Carlos Zambrano. (Foto: Captura)